Câmara de Alcoutim atribui apoios na ação social escolar

A Câmara Municipal de Alcoutim vai atribuir apoios à alimentação, vales aos estudantes e ainda transporte gratuito e suporte da totalidade do valor dos passes no próximo no letivo, anunciou a autarquia.

O município deliberou em reunião de Câmara que irá pagar o almoço a todas as crianças que frequentem o berçário, creche, pré-escolar, ATL, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do concelho, incluindo durante as férias letivas.

Relativamente às crianças dos três ciclos de ensino, será pago o valor não comparticipado pelo Ministério da Educação.

Os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos irão receber vales com o valor de 90 euros, enquanto que os estudantes que frequentem o ensino secundário e profissional terão direito a 100 euros.

Já os alunos de cursos de Especialização Tecnológica ou de Curso Técnico Superior Profissional irão receber vales no valor de 300 euros.

Em relação aos transportes, serão gratuitos para as crianças do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, além da autarquia suportar a totalidade do valor dos passes dos alunos que estejam a frequentar o ensino secundário e profissional, previamente requeridos.

