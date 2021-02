Câmara de Aljezur atribui 60 bolsas para estudo no Ensino Superior

O Município de Aljezur aprovou por unanimidade, proceder à abertura de candidaturas às bolsas de estudo do Ensino Superior para o ano letivo 2020/2021, pelo período de 30 dias seguidos, atribuindo um total de 60 bolsas.

Por unanimidade, foi aprovado em reunião de câmara atribuir até 60 bolsas de estudo para o ano letivo de 2020/2021, perspetivando assim abranger todos os alunos que se enquadrem nos critérios de atribuição para que, neste ano de pandemia, este apoio possa ser o mais abrangente possível.

O processo de candidatura decorre de 29 de janeiro 27 de fevereiro, e as candidaturas poderão ser entregues no Serviço de Ação Social, no Edifício Municipal na Rua Dr.o Francisco Sá Carneiro (antiga escola C+S), ou por via dos serviços online do Município, em www.cm-aljezur.pt.

