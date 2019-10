Câmara de Aljezur dá mais 83 mil euros para as freguesias

A Câmara Municipal de Aljezur anunciou que vai reforçar o apoio financeiro para as quatro juntas de freguesia do concelho, assim com um reforço de verbas de cerca de 83 mil euros, destinado à aquisição de alguns equipamentos, nomeadamente veículos, necessários para os trabalhos nas diferentes áreas de atuação das freguesias.

A autarquia adianta que as juntas de freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil também “viram reforçadas as verbas, em várias adendas às delegações de competências, que as juntas de freguesia do concelho já vinham a desenvolver, para intervenção em várias áreas e projetos, nomeadamente em caminhos rurais, nos equipamentos de uso coletivo, quer sociais, desportivos ou culturais, permitido intervenções de manutenção e melhoramentos”.

Segundo a Câmara de Aljezur, este reforço de verbas vem no sentido do “aprofundamento da relação entre as juntas e a câmara, para proporcionarem uma melhor resposta a alguns problemas, mas, acima de tudo, para fazerem uma série de intervenções, na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que vivem no concelho e aqueles que o visitam, quer em férias quer em trabalho”.