Câmara de Faro felicita reitor da Universidade do Algarve

A Câmara Municipal de Faro felicitou esta semana Paulo Águas pela tomada de posse do seu segundo mandato como reitor da Universidade do Algarve, que decorreu na quarta-feira, anunciou a autarquia.

A tomada de posse ocorreu no âmbito das comemorações do 44.º aniversário da instituição de ensino superior, que contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau.

“A criação da Universidade do Algarve foi resultado da luta de toda a região e o seu crescimento ao longo destes 44 anos acompanhou igualmente de forma umbilical o desenvolvimento da nossa cidade e concelho. Por isso, certamente o seu cada vez maior sucesso e afirmação continuarão a ser motor de desenvolvimento do nosso concelho e região”, refere Rogério Bacalhau, em comunicado.

PUB