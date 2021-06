Câmara de Faro prepara pacote de investimentos de seis milhões

A Câmara de Faro prepara-se para lançar um conjunto investimentos no valor de seis milhões de euros, que incluem a construção da nova Escola Básica EB1 D. Afonso III e a conclusão da Avenida Mário Lyster Franco, na zona da Lejana, serão realizadas com recurso a financiamento bancário de médio e longo prazo, modalidade considerada economicamente mais vantajosa.

Segundo a autarquia, depois de avaliação das várias propostas, a contratação do empréstimo foi aprovada em Reunião de Câmara na segunda-feira (21 de junho), e segue agora para discussão e autorização prévia da Assembleia Municipal.

Uma das intervenções estruturantes previstas a realizar com o montante contratualizado será a

construção da EB1 D. Afonso III, que irá contemplar três salas do pré-escolar e oito salas do 1.º

ciclo e corresponde a mais um esforço da autarquia para modernizar e alargar a oferta educativa no ensino básico e pré-primário, num investimento estimado de 2.590.737,42 euros.

O outro grande investimento previsto é a conclusão da Avenida Mário Lyster Franco, intervenção que vai garantir uma melhoria significativa das acessibilidades e fluidez nas vias de comunicação da cidade de Faro e que se integra no grande projeto municipal de ligação rodoviária exterior, designado por 3.ª circular. Esta empreitada está avaliada em 2.438.000 euros, a que acresce o valor de 870.781,17 euros para aquisição dos terrenos necessários para a conclusão da avenida.

Após deliberação da Câmara Municipal de 19 de abril para abertura de procedimento de consulta a várias instituições bancárias para financiamento destes investimentos, as propostas foram devidamente avaliadas pela Comissão de Abertura de Propostas, tendo sido selecionada a do Banco BPI como a mais vantajosa.

Com a aprovação em Reunião de Câmara, e tendo em conta que o montante de investimentos (5.899.518,59 euros) a contratualizar ultrapassa os 10 por cento do total previsto para investimento no orçamento do corrente ano, o projeto segue agora para a Assembleia Municipal, onde será objeto de discussão e apreciação.

PUB