Câmara de Faro promete ao PAN manter tele-assistência a idosos do concelho

A Câmara de Faro e o PAN, reunidos há dias, concordaram em manter o projeto piloto de Tele-

Assistência domiciliária e também o “Projeto Abem”, uma rede solidária gratuita de comparticipação de medicamentos, aumentando em ambos os casos a verba disponível, de forma a que a que um maior número de beneficiários possa aceder a esses projetos sociais.

Com este Serviço de Teleassistência os munícipes idosos têm à sua disposição um colar ou uma pulseira e um dispositivo de alarme que, quando pressionado, aciona a ligação com a central de atendimento da empresa, que reconhece logo todas as informações acerca do utente e pode responder imediatamente a qualquer situação de emergência.

A reunião teve lugar passados dois anos sobre as eleições autárquicas, e foi uma oportunidade para avaliar o que foi feito e apresentar medidas de ação a curto e médio prazo, com implementação da maioria delas até à próxima prestação de contas, em meados de Abril de 2020, realçou o Partido dos Animais e Natureza (PAN) em comunicado.

O Executivo, acolheu ainda propostas do PAN na área da alimentação estando prevista a contratação e um engenheiro alimentar e dois seminários de alimentação vegetariana para os primeiros meses do próximo ano, como resposta a algumas preocupações demonstradas por pais e estudantes das escolas do município na disponibilização destas refeições, nem sempre nutricionalmente completas e equilibradas.

Além da vertente escolar, haverá um seminário direcionado para a restauração coletiva, indo de

encontro ao aumento da procura mundial, proporcionando aos empresários da restauração em Faro, formação na preparação e confeção destes pratos. “Uma alimentação vegetariana variada é saudável, mais amiga do ambiente e contribui para a redução da pegada ecológica do município. No mesmo sentido irão ser criadas políticas de incentivo à introdução nas cantinas do município de alimentos de origem biológica e produção local”, afirma o PAN.

Na área ambiental o Executivo mostrou-se disponível para avaliar uma redução do ruído nos fogos de artifício em eventos organizados pela autarquia, optando por fogos de artifício silenciosos que não prejudicam a avifauna, outros animais, crianças e pessoas que devido a estados de saúde, físicos e mentais, têm maior sensibilidade e pânico com os rebentamentos. Medida que reduzirá ao mesmo tempo a poluição sonora. Esta opção poderá apenas ter efeito prático em 2020, visto que em 2019 os fogos de artifício estão já contratados.

Uma reavaliação dos procedimentos da poda e abates de árvores do município serão também estudados com a Câmara nos próximos meses.