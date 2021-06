Câmara de Faro vai plantar 375 novas árvores na cidade

A Câmara Municipal de Faro informou que adjudicou, no passado dia 7 de Junho, o fornecimento de mais 375 árvores, para reforço dos trabalhos de reflorestação que se levam a cabo nas zonas verdes do concelho.

O contrato foi celebrado com a empresa Viveiros do Cardeal, pelo valor de 39.617,50 euros e contempla o fornecimento de 100 lodões (celtis australis), 20 jacarandás (jacaranda mimosifolia), 75 olaias (cercis siliquastrum), 50 ameixeiras do jardim (prunus cerasifera var. pissardii), 70 extremosas (lagerstroemia indica), 40 tipuanas (tipuana tipu) e ainda 20 laranjeiras azedas (citrus aurantium).

Segundo a autarquia, estas espécies foram escolhidas em função das características técnicas apresentadas, de modo a que a sua integração no meio urbano se faça harmoniosamente, sem dificultar a circulação e a mobilidade pedonal.

Outro aspeto tido em conta, adianta o município, foi o sistema radicular das espécies – procuraram-se árvores cujas raízes não provoquem danos nos pavimentos, muros e mobiliário urbano circundante, em respeito pelas características de cada zona do concelho.

Cumprindo os calendários previstos, os trabalhos iniciar-se-ão nas próximas semanas e vão consistir na plantação das 375 árvores principalmente nas zonas onde existem caldeiras vazias e cepas de tronco, substituindo assim os exemplares arbóreos que se têm vindo a perder nos últimos anos.

Ao mesmo tempo, serão substituídas todas as árvores que se encontrem em declínio ou malformadas, proporcionando potenciais pontos de risco para pessoas e bens e/ou obstáculos à mobilidade, conforme levantamento efetuado pela Divisão de Ambiente da Câmara Municipal.

Este investimento insere-se no esforço contínuo do Município na reflorestação do concelho e que permitiu a aquisição de mais de 1.000 árvores nos últimos 3 anos.

