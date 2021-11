Câmara de Lagoa comemora Dia Municipal para a Igualdade

O Município de Lagoa aderiu, uma vez mais, às comemorações nacionais do Dia Municipal para a Igualdade, assinaladas a 24 de outubro, semana na qual foram promovidas diversas iniciativas que pretenderam alertar e sensibilizar para a igualdade de direitos e oportunidades, a não discriminação e a participação cidadã proactiva por parte de todas as pessoas.

As atividades realizadas concorrem para as metas do ODS 5 – Igualdade de Género da Agenda 2030 para a sustentabilidade, recorrendo para tal a diferentes expressões artísticas e culturais ao longo de uma semana rica em atividades para públicos diversos.

Iniciou-se a 24 de outubro com o espetáculo “Os Monólogos da Vagina”, integrado no Festival de Humor de Lagoa “HumorFest”, onde foram abordados assuntos como sexo, prostituição, imagem corporal, amor, estupro, menstruação, nascimento, os vários nomes comuns para o corpo feminino, desconstruindo estereótipos associados ao corpo da mulher, com lotação esgotada.

Nos dias 27 e 28 de outubro, cerca de 900 estudantes e professores/as dos agrupamentos de escola do concelho foram presenteados com o espetáculo musical “Milho por Peixe”, que teve como objetivo abordar a diversidade cultural criando momentos de contacto com as expressões artísticas e culturais africanas. Foram disponibilizados posteriormente CD´s e propostas de atividades a todas as escolas do 1º ciclo para trabalharem na sala de aula os temas abordados durante o espetáculo.

A semana terminou com o Encontro My Polis: Cidadania em Ação, momento que pretendeu reforçar a importância das pessoas mais jovens na participação ativa na gestão do território, cujo evento teve três momentos distintos, envolvendo cerca de uma centena de participantes:

Apresentação dos resultados do Orçamento Participativo Jovem 2021, a defesa das propostas relativas ao ano letivo 2020/2021 no âmbito do Projeto Academia My Polis nas escolas, finalizando com uma Mesa Redonda com a participação dos membros do executivo camarário e da Assembleia municipal e estudantes dos agrupamentos de escolas do concelho.

PUB