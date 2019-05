Câmara de Lagos apoia obras no “velhinho” hospital

A Câmara Municipal de Lagos vai atribuir um apoio financeiro de cerca de 34 mil euros para melhorar as condições dos doentes e dos profissionais de saúde do hospital público. Mas os problemas de fundo desta unidade só se resolvem com a sua relocalização, uma reivindicação muito antiga da população e dos autarcas de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo

O município de Lagos vai atribuir um subsídio de 33.700 euros para obras de requalificação da unidade hospitalar de Lagos, que está localizada num edifício centenário, dentro das muralhas da cidade. As petições e reivindicações pela relocalização do hospital têm já longos anos em cima. É uma pretensão da qual a população e autarcas nunca desistiram. E é a própria Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve que admite que esta unidade de saúde não reúne as condições e que o ideal seria a relocalização deste hospital em instalações mais modernas. No entanto, este investimento terá de esperar até que surjam condições financeiras para o concretizar…

Leia a notícia completa na edição em papel.