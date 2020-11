Lagos distribui vacinas gratuitas a 2 mil idosos

A Câmara Municipal de Lagos, no âmbito do Programa “Vacinação SNS Local”, acaba de celebrar um protocolo que permite a administração gratuita da vacina da gripe, em farmácias comunitárias, a 2 mil idosos do concelho.

Uma vez que é intenção do governo ampliar os pontos de vacinação para outras estruturas da comunidade, como as farmácias comunitárias, e abranger mais população, a autarquia lacobrigense, em articulação com a Associação Nacional de Farmácias, estabeleceu um acordo com a Instituição Particular de Solidariedade Social “Dignitude”, de forma a garantir que todos os munícipes do concelho de Lagos, com idade igual ou superior a 65 anos, possam beneficiar da administração de vacinação gratuita contra a gripe, em farmácias comunitárias do concelho, designadamente: Farmácia Ribeiro Lopes; Farmácia Silva, Farmácia Lacobrigense, Farmácia Neves, Farmácia Telo, Farmácia Moreira Barata (Odiáxere), Farmácia Praia da Luz, Farmácia de Bensafrim.

“Com esta medida pretende-se diminuir a afluência às unidades de saúde, em especial deste grupo de risco, minimizando o risco de eventuais contágios, assim como potenciar a taxa de adesão deste público-alvo à campanha de vacinação” refere o Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira.

A urgência desta medida decorre do atual contexto de pandemia e do crescente número de casos, associado à necessidade premente de se salvaguardar a saúde da população, garantindo entre outras, a vacinação para a gripe, sem saturar o Sistema Nacional de Saúde.