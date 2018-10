Câmara de Lagos investe quase 1 milhão de euros no desporto

Quase um milhão de euros é quanto o município de Lagos irá afetar à promoção do desporto na época 2018/2019, através do apoio ao associativismo.

“A aposta nos escalões de formação continua a ser a prioridade deste programa de apoio, que contempla medidas para incentivar a atividade regular federada das várias modalidades praticadas no concelho, a modernização e autonomia associativa dos clubes locais, assim como a organização de eventos desportivos e dinamização de projetos especiais”, adianta a autarquia.

O Programa de Formação e Apoio ao Associativismo Desportivo (PFAAD) para a época 2018/2019 foi aprovado na última reunião do executivo lacobrigense. O documento compila as várias medidas e tipologias de apoio a disponibilizar aos clubes desportivos, prevendo-se a atribuição de apoios financeiros no montante global de 433 mil euros e de apoios não financeiros (cedência de instalações desportivas e outros), que representam um encargo direto para a autarquia no montante de 391 mil euros.

“Somando os custos decorrentes da cedência gratuita de viaturas municipais, regularmente requisitadas para as deslocações de clubes, equipas e atletas às competições que se realizam fora do concelho, a previsão do custo global do programa para a autarquia ascende a quase um milhão de euros”, sublinha a Câmara de Lagos em comunicado.

Eventos que vão marcar a época

O município salienta ainda que os eventos que vão marcar a próxima época desportiva em Lagos abrangem um leque alargado de modalidades, que vão desde os desportos náuticos ao voleibol de praia, passando pela patinagem de velocidade, andebol, ginástica acrobática, ténis de mesa, BTT e atletismo. Nesta componente, a autarquia prevê atribuir subsídios no valor global de 171 mil euros.

Para a presidente da autarquia, Maria Joaquina Matos, investir no desporto e, concretamente, nos escalões de formação, é sinónimo de “investir na formação dos jovens”.

A construção, ampliação, reabilitação e apetrechamento de instalações desportivas é outra das necessidades a que o município pretende dar resposta através da atribuição de subsídios, tendo para o efeito destinado uma verba de 152 mil euros.

O documento aprovado em reunião de câmara será ainda apreciado e objeto de deliberação pela assembleia municipal de Lagos.

Refira-se que, em 2017/18, dos 36 clubes desportivos locais existentes em Lagos, 22 apresentaram candidatura a este programa de apoio. Nesta última edição, o programa envolveu a participação de 1.391 atletas, dos quais 1.164 são dos escalões de formação.

Além disso, a autarquia realça que o número de praticantes apoiados através da comparticipação das mensalidades aumentou de 192 (em 2016/17) para 234 (em 2017/18).

NC|JA

