Câmara de Loulé oferece cadernos de atividades aos alunos do concelho

À semelhança do que tem acontecido ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal de Loulé, no âmbito da política educativa de apoio aos alunos e às famílias, volta este ano a oferecer os cadernos de atividades aos alunos dos estabelecimentos escolares da rede pública do concelho de Loulé, desde o 1.º ciclo ao ensino secundário, para este ano letivo de 2021/2022.

Para além disso, a autarquia continuará a oferecer aos alunos outros recursos indispensáveis para a atividade letiva, nomeadamente um dicionário para os alunos do 2.º ano, uma Gramática de Língua Portuguesa para os alunos do 3.º ano e as partituras necessárias para o ensino artístico especializado no Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado. São ainda abrangidos por esta medida os cadernos de atividades para os alunos com necessidades educativas e para os alunos de Português língua não materna.

A distribuição dos cadernos de atividades será realizada aquando do início das aulas, nas próprias escolas, ficando desde já os encarregados de educação informados desta iniciativa.

Esta ação da Autarquia envolve uma despesa global de 539.217,86 € e beneficiará 11 mil alunos.

Recorde-se que Loulé foi o município pioneiro em termos da distribuição gratuita dos manuais escolares, pelo que desde o ano de 2015 que a Câmara Municipal tem vindo a atribuir gratuitamente os manuais (ainda antes destes serem distribuídos pelo Governo) e livros de fichas, numa primeira fase aos alunos do 1.º ciclo. Desde 2019, e em complementaridade com a política encetada pelo Governo, a Câmara de Loulé estendeu este apoio aos alunos de todos os ciclos, o que tem constituído uma ajuda importante para as famílias do concelho que sentem fortemente o peso desta despesa escolar no seu orçamento familiar.

