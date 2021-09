Câmara de Monchique apoia IPSS e dá prémios a funcionários

O presidente da Câmara de Monchique deslocou-se esta sexta feira, dia 11 de setembro às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) localizadas nas três freguesias do concelho, para fazer a entrega dos valores atribuídos na última reunião de Câmara do mês de Agosto.

Em resposta a um pedido de apoio destas instituições que se viram surpreendidas por uma grave situação financeira originado pela pandemia, acarretando custos acrescidos em todas as suas valências de resposta e apoio a idosos, a Câmara de Monchique reforçou o apoio já atribuído no decurso desta pandemia em cerca de 100 mil euros.

A verba atribuída a cada uma das IPSS varia de acordo com o número de utentes apoiado por cada instituição e com o respetivo caráter e abrangência.

A este apoio financeiro com vista a fazer face à sua atividade corrente, nas valências de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, decidiu esta Autarquia atribuir também um valor de 200 euros a cada Trabalhador destas instituições de forma a reconhecer e agradecer o empenho neste último ano e meio.

Rui André, presidente da Câmara “reforça a importância deste gesto pelo facto de que estamos a atravessar uma fase muito difícil, que muito tem sacrificado o setor social a nível financeiro e humano, e o município de Monchique, como tem sempre feito, só tinha que estar ao lado de quem faz tão meritório e relevante trabalho social no concelho, particularmente neste período em que foram postas à prova todas as capacidades de resposta destas instituições.”

“Os Funcionários destas instituições representam a verdadeira Missão de ajuda ao próximo pois cuidam e tratam quem mais precisa com as suas mãos, sendo a sua atividade uma verdadeira bênção destes artesãos da solidariedade, do carinho e do amor ao próximo”, refere o autarca.

Os protocolos celebrados com a Santa Casa da Misericórdia de Monchique, Centro de Dia de Marmelete e Casa do Povo do Alferce, abrangem os Centros de Dia de Monchique, Marmelete e Alferce, as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas de Monchique e Marmelete e o Serviço de Apoio Domiciliário de Alferce e Marmelete.

PUB