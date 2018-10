Câmara de Monchique oferece manuais a todos os alunos

A Câmara Municipal de Monchique atribuiu, de forma gratuita, todos os manuais escolares a todos os alunos do 1º, 2,º e 3º ciclo residentes no município ou que frequentam as escolas do concelho durante o ano letivo 2018-2019.

“Esta iniciativa implica um investimento no valor de cerca 48 mil euros e insere-se numa medida que o executivo promove no apoio direto às crianças e jovens do concelho, garantido desta forma o acesso à educação, à igualdade de oportunidades e traduz-se numa ajuda proeminente às famílias nesta altura do ano”, frisa a autarquia.

O município garante ainda outros tipos de apoio, nomeadamente os transportes escolares em todo o concelho, isenções e mensalidades reduzidas na creche municipal e bolsas de estudo para os estudantes universitários.

“Este conjunto de medidas fomenta, assim, uma das prioridades do executivo municipal na aposta da educação, ensino e formação das crianças e jovens do concelho e consequentemente na melhoria da qualidade de vida das respetivas famílias e não faz parte do programa apresentado pelo Governo que prevê o empréstimo dos manuais escolares, mas sim de um iniciativa local e singular”, remata a câmara.

