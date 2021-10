Câmara de Silves leva participantes até à MamaMaratona em Quarteira

A Câmara Municipal de Silves vai disponibilizar transporte aos interessados em participar na MamaMaratona, que vai decorrer no dia 24 de outubro, pelas 10:00, em Quarteira, anunciou a autarquia.

Os participantes da MamaMaratona devem inscrever-se para o transporte através do e-mail desporto@cm-silves.pt com o nome, data de nascimento e número de telemóvel.

Todas as inscrições para este evento, disponíveis aqui têm um valor de donativo à escolha do participante, a partir de um euro, que inclui a dorsal oficial da competição e outros artigos promocionais.

Está também disponível um kit solidário que inclui um saco ou mochila, t-shirt e outros artigos promocionais de edições anteriores, também com um valor de donativo à escolha.

O transporte, disponibilizado através do Centro de Marcha e Corrida, tem como locais de embarque Silves e São Bartolomeu de Messines, num horário a divulgar em breve.

Esta iniciativa é promovida pela Associação Oncológica do Algarve, com um percurso de sete quilómetros nas modalidades de marcha e corrida, no passeio das dunas em Quarteira.

A MamaMaratona tem como objetivo “alertar para a prevenção do cancro, em particular da mama, sensibilizar para um estilo de vida saudável, pela prática de exercício físico e angariar fundos para apoio a doentes oncológicos e familiares”, segundo o comunicado.

