Câmara de VRSA manifesta nota de pesar pela morte de Fernando Reis

O município de Vila Real de Santo António manifestou o mais profundo pesar pela morte do diretor do Jornal do Algarve, Fernando Reis, através da sua página de Facebook.

A autarquia recorda o “ilustre vila-realense, prestigiado decano do jornalismo algarvio, regionalista convicto e grande defensor da preponderância da região e da sua cidade em particular”, que faleceu este sábado, 4 de dezembro, no Hospital de Faro, vítima de doença.

O município de VRS endereça “as mais sentidas condolências e uma profunda mensagem de solidariedade à família enlutada, colegas e amigos”.

Fernando de Sant’Águeda Gutierres Reis, nascido a 5 de fevereiro de 1955 em Vila Real de Santo António, era diretor do Jornal do Algarve há quase quatro décadas, desde 1983 – nos primeiros anos de forma intermitente – até ao presente.



Licenciado em História na Universidade Clássica de Lisboa em 1980, foi professor da Escola Dom José I, em Vila Real de Santo António. Lecionou também em escolas de Loulé, onde granjeou grandes amigos.

Fernando Reis era casado com Maria Luísa Aleixo Travassos e pai de Marta Reis e Susana Reis.

Ainda são desconhecidas as data das cerimónias fúnebres.

