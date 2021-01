Câmara e Junta de São Brás melhoram bairro com meio século

O Bairro Graças a Deus, gerido pela Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, foi alvo de um conjunto de obras ao longo do ano de 2020, na continuidade de um plano de intervenção para modernização e melhorias das condições de habitabilidade do bairro, que já conta mais de meio século de história, anunciou a Câmara local.

Erguido e doado à comunidade são-brasense em 1958, pelo casal de beneméritos Aníbal Rosa da Silva e Maria Julieta Nobre Gomes da Silva, o Bairro Graças a Deus foi o primeiro núcleo habitacional social a nascer em São Brás de Alportel, sendo composto atualmente por 11 residências, que constituem o Parque de Habitação da Freguesia, gerido e mantido com a colaboração do Município de São Brás de Alportel, num trabalho de parceria.

No âmbito deste trabalho de parceria, formalizado em protocolo de colaboração, a Câmara Municipal aprovou em 2020 a atribuição de apoios na ordem dos 16.mil euros, que ajudaram a Freguesia a suportar as despesas com obras de requalificação em 2 das casas do bairro, num investimento global que ascende aos 25 mil euros.

Ainda neste âmbito, a Câmara Municipal apoiou a Junta de Freguesia, realizando obras de renovação e substituição das condutas de abastecimento de água e de instalação de infraestruturas de eletricidade e comunicações em todo o “Bairro Graças a Deus”, num investimento de 6.mil euros, que visam melhorar a qualidade de vida de todas as famílias que ali habitam, bem como as acessibilidades, incluindo a requalificação dos passeios envolventes às habitações e espaços comuns deste Bairro.

Trata-se de uma obra executada, por administração direta, pelos serviços operacionais e técnicos da Câmara Municipal, em parceria com os serviços da Junta de Freguesia, que tem por objetivo principal o uso eficiente da água, a redução do consumo de energia e respetivos custos, contribuindo ainda para uma melhor qualidade ambiental.

Para 2021 estão previstas mais algumas intervenções neste Bairro, de modo a continuar a dar mais dignidade a quem nele habita e o início dos trabalhos de elaboração da Estratégia Local de Habitação, instrumento de planeamento fundamental.

