Câmara Municipal de Faro compra cinco novas viaturas

A Câmara Municipal de Faro comprou cinco novas viaturas para os seus serviços, com um investimento total superior a 115 mil euros, anunciou a autarquia.

“Desta forma, os serviços da autarquia veem melhorados os seus equipamentos e meios de transporte, para melhor poderem realizar as suas tarefas”, refere a Câmara em comunicado.

Um veículo de três lugares está destinado ao serviço de trânsito, para transportar a máquina de pintura de estradas e caminhos, que teve um valor superior a 27 mil euros.

Já para o transporte de refeições pré-confecionadas das escolas do concelho, a autarquia comprou um furgão de três lugares com caixa térmica num valor superior a 15 mil euros.

Para o serviço de veterinária e transporte de animais, foi adquirido um furgão de dois lugares, com quatro gaiolas no interior e equipada para uso veterinário, com um custo superior a 18 mil euros.

Com destino ao transporte de material desportivo, foi adquirida uma viatura de três lugares com caixa de transporte, que custou mais de 26 mil euros.

Por último, foi comprada outra viatura de três lugares e com caixa de transporte, para a frota da autarquia, com um valor superior a 27 mil euros.

PUB