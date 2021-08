Câmara Municipal de Faro cria novo Balcão Digital

A partir deste mês de agosto, a Câmara Municipal de Faro passa a disponibilizar do Balcão Digital, no âmbito da execução da sua estratégia digital e de comunicação, anunciou a autarquia.

A criação deste novo Balcão Digital deveu-se à “dispersão da oferta de serviços, disseminação de formulários no portal do munícipe e no sítio da Câmara Municipal e falta de clareza entre as distintas presenças online”, além do alargamento do número de serviços disponibilizados pela internet durante a pandemia de covid-19, segundo o comunicado.

Os munícipes passam agora a dispor de um espaço online com um catálogo de serviços e formulários à distância de um clique, com recurso ao serviço Autenticação.Gov através do cartão de cidadão e chave móvel digital.

“A disponibilização dos Serviços Online, ou seja, uma nova geração de formulários inteligentes que não só maximizam o preenchimento automático de campos como interagem diretamente com as aplicações do município, permite reduzir etapas na submissão de pedidos e aumentar a eficiência dos processos, uma vez que os pedidos passam a ser instruídos de forma mais completa”, refere a autarquia.

Para o futuro, será possível utilizar este Balcão Digital por pessoas coletivas e procuradores.