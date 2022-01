Câmara Municipal de Loulé assegura transporte para eleitores irem votar

A Câmara Municipal de Loulé, com a colaboração da Loulé Concelho Global, volta a apoiar a deslocação dos eleitores até aos locais de voto para as eleições legislativas do próximo domingo, dia 30, e irá disponibilizar o serviço de transporte público urbano “Apanha-me!” para o efeito.

Segundo a autarquia, pretende-se, desta forma, disponibilizar transporte até aos novos locais de voto.

Na cidade de Loulé, a deslocação dos eleitores até às atuais mesas de voto será realizada entre a Escola N.º 4 (na Rua Engenheiro Barata Correia) e a Escola Manuel Alves (Rua Padre João Cabanita), ficando assegurada por um serviço de transporte público urbano entre as 08:00 e as 19:00, com o mínimo de três circulações horárias, com uma frequência de 20 minutos.

Em Quarteira, o transporte será realizado entre a Escola D. Dinis (Largo D. Dinis) e a Escola Francisca de Aragão (na Rua da Escola), no mesmo horário e com a mesma periodicidade.

Já em Almancil, nos mesmos moldes, a ligação será feita entre o antigo local de voto, a Escola EB1, junto à Igreja de Nossa Senhora de Fátima e a Escola EB2,3 Prof Dr. António Sousa Agostinho, onde os almancilenses votam agora.

Com esta medida, o município de Loulé quer “garantir que toda a população possa cumprir o seu direito cívico nas melhores condições e com uma segurança sanitária acrescida”.

Os eleitores poderão saber o local da sua mesa de voto em www.recenseamento.mai.gov.pt ou enviando SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).