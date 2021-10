Câmara Municipal de Monchique apresenta livro escrito por alunos

A Câmara Municipal de Monchique apresenta o livro “Uma viagem no tempo pela História de Monchique”, uma narrativa ilustrada elaborada pelos alunos do 7º ano da Escola Básica Manuel do Nascimento, divulgou a autarquia.

A Câmara Municipal de Monchique apresenta o livro “Uma viagem no tempo pela História de Monchique”, uma narrativa ilustrada elaborada pelos alunos do 7º ano da Escola Básica Manuel do Nascimento, divulgou a autarquia.

O livro nasce de um desafio lançado pelo arqueólogo municipal aos professores e alunos do Agrupamento de Escolas de Monchique.

A narrativa foi desenvolvida através das temáticas lecionadas nas disciplinas de História e Geografia de Portugal, Educação Visual e Português, em articulação com a Biblioteca Escolar e a Biblioteca Municipal, visando a promoção e o envolvimento do legado histórico-cultural de Monchique junto da comunidade.

A apresentação do livro contou com a participação do recém-eleito presidente da Câmara Municipal, Paulo Alves.

PUB