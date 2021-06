Câmara Municipal de Tavira tem novo site “mais apelativo”

A Câmara Municipal de Tavira tem agora um novo website na internet com uma imagem “mais apelativa e uma linguagem clara e acessível”, anunciou a autarquia.

O novo website agrupa-se em seis grandes menus: Município, Viver, Visitar, Investir, Participar e Serviços Online.

Através do último menu, o município disponibiliza um novo canal de relacionamento entre os seus serviços, os cidadãos e as empresas com o objetivo de simplificar processos, reduzir custos e evitar deslocações desnecessárias.

“A simplicidade da navegabilidade foi uma das prioridades da autarquia”, refere o município em comunicado.

A autarquia pretende ainda que o acesso à informação “seja imediato”, com caminhos curtos e que o visitante encontre o que procura sem dificuldade.

A criação do novo website insere-se na candidatura intermunicipal “#ALGARVEMAISDIGITAL”, no âmbito do Programa Operacional do Algarve Cresc 2020, financiada a 80% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

