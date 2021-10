Caminhada em Altura assinalou a prevenção do cancro da mama

Para assinalar o Outubro Rosa e a prevenção do cancro da mama, cerca de 70 pessoas caminharam no domingo, em Altura, no concelho de Castro Marim, anunciou a autarquia.

Os participantes aderiram à caminhada da Junta de Freguesia de Altura, contribuindo com um donativo em troca de uma t-shirt ou um boné solidário, cujo valor será posteriormente entregue à Associação Oncológica do Algarve.

Já no dia 31 de outubro irá decorrer outra caminhada solidária integrada no Outubro Rosa, na freguesia de Castro Marim, com partida agendada para as 09:00 desde a Praça 1.º de Maio.

Para assinalar a data e a iniciativa, a Igreja Matriz da Paróquia de Santiago terá o seu edifício iluminado de rosa, em colaboração com a Câmara Municipal de Castro Marim que reparou recentemente o telhado e pintou a fachada.

O movimento Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos da América na década de 90 com o objetivo de “inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama”.

