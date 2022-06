Campanha anual de vacinação anti-rábica de volta a Faro

A campanha anual de vacinação anti-rábica está de regresso ao concelho de Faro e decorre a partir do dia 23 de junho, anunciou a autarquia.

Esta campanha, feita em parceria com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, acontece no âmbito do Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e outras Zoonoses.

Prevê-se assim a deslocalização do médico e do veterinário municipal a 20 pontos estratégicos de todas as freguesias do concelho de Faro, entre os dias 23 de junho e 11 de agosto.

Já a partir do dia 1 de outubro, a vacinação vai decorrer às terças-feiras, entre as 10:00 e as 22:30, no gabinete médico veterinário localizado no antigo Mercado Abastecedor de Estoi.

Recorde-se que a vacinação anti-rábica é obrigatória para todos os canídeos com três ou mais meses de idade. Este procedimento está sujeito ao pagamento da taxa de vacinação anualmente determinada pela DGAV e conforme o período em que é feita a sua aplicação.