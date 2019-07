Campanha contra o Algarve condenada pela ERTA e partidos políticos

O presidente do Turismo Algarvio (ERTA), os deputados na Assembleia da República Luis Graça, do PS e Cristóvão Norte, do PSD denunciam, em nota de imprensa, uma campanha publicitária promovida pelo Aeroporto de Faro, a correr nas redes sociais que exortava os seus destinatários a abandonarem a “confusão algarvia” para se dirigirem a um destino de férias francês, assinalado como tendo marina, praias, água transparente e calor.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, condenou veementemente por atentar contra a imagem do principal destino turístico nacional.Nesse sentido, e dando cumprimento à missão da entidade regional de trismo, foi contactada a direção do aeroporto que, por sua vez, ordenou a imediata cessação da referida campanha e o apuramento de responsabilidades pela divulgação da mesma.

Lamentando o sucedido, o Turismo

do Algarve reforça a sua confiança no Aeroporto de Faro enquanto um dos principais

parceiros empenhados no sucesso da operação turística no Algarve.

Quer Luis Graça, presidente da

Federação Regional do Algarve do Partido Socialista quer Cristóvão Norte,

cabeça de lista do PSD às próximas legislativas, pediram a suspensão imediata

das

campanhas publicitárias do

Aeroporto de Faro promovendo destinos externos em alternativa ao Algarve, tendo

contactado a tutela para manifestar o seu desagrado.

O presidente do PS Algarve lamenta que PSD e do CDS tenham privatizado a ANA – Aeroportos de Portugal, entregando-a à Vinci Airports, empresa de capitais franceses, sem acautelar e salvaguardar o interesse nacional.

Cristóvão Norte, por seu turno, Cristóvão Norte quer que publicação seja de imediato removida ou que seja desmentida e que os responsáveis da ANA não voltem a repetir episódios desta natureza. “Espero que seja uma fraude e que venha a ser prontamente desmentida, doutro modo é uma campanha difamatória”- sublinha o deputado do PSD, informando, ao mesmo tempo, ter redigido

uma carta ao presidente do Conselho de Administração da VINCI, solicitando que a situação não se repita e exigindo um pedido formal de desculpas aos algarvios – caso se confirmem os factos -,com conhecimento ao diretor do Aeroporto de Faro e informando da mesma o ministro da Economia, de modo a que se inteire da situação e exerça a sua influência para que a situação seja prontamente corrigida.

Entretanto o CDS já se

congratulou com o fim da referida campanha publicitária, anunciado pela VINCI.