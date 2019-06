Campanha de escavações arqueológicas em Cacela Velha

O Campo-Escola de Arqueologia de Cacela vai acolher, ao longo das quatro semanas, de 17 de junho a 12 de julho, investigadores e alunos universitários, envolvendo cerca de 30 participantes, nacionais e estrangeiros.

Este projeto, intitulado «Muçulmanos

e cristãos em Cacela medieval: território e identidades em mudança» decorre

de um protocolo de colaboração celebrado entre a Direção Regional de Cultura do

Algarve, a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de Vila Real de Santo

António.

As áreas abertas em 2018 vão ser

alargadas, continuando a desenvolver o estudo do bairro medieval islâmico

(séculos XII-XIII) e a necrópole da Ermida de N. S. dos Mártires (séculos

XIII-XVI).

Os trabalhos do Campo-Escola incluem

escavação, registo e análise das diferentes camadas, recolha de sedimentos,

recolha e identificação de materiais, como cerâmicas, restos alimentares, peças

de metal, entre outras.

Durante o Campo-Escola está previsto

ainda serem realizadas algumas ações, todas elas abertas à comunidade e

gratuitas, de formação e divulgação: workshop em bio-arqueologia, no dia 18

de Junho, entre as 16h e as 18h; “Passos Contados” (CIIP Cacela), uma

visita com os arqueólogos no local, vai realizar-se no final da campanha, no

dia 13 de julho às 18h.

Será ainda realizada uma conferência

sobre “Práticas funerárias no período medieval. O que nos dizem hoje os

vestígios arqueológicos”, a realizar na Casa do Pároco, no dia 27 de junho, às

18h.

Todos os que queiram conhecer uma escavação arqueológica poderão visitar o

espaço da escavação, ver alguns achados arqueológicos e ouvir as novidades

durante o Dia Aberto, que decorrerá no dia 9 de julho, entre as 10h e as

14h.