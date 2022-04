Campanha de solidaridade para ajudar a comunidade ucraniana continua

O município de Silves prossegue com a campanha de recolha de donativos para a Ucrânia, cuja primeira entrega se processou recentemente com o transporte de bens para a Associação dos Ucranianos no Algarve, sediada em Faro.

O transporte, efetuado em viatura camarária, reuniu material básico de primeira necessidade, designadamente bens de higiene pessoal, artigos para crianças, produtos farmacêuticos, material de enfermagem e medicamentos. Todas as famílias ucranianas residentes no concelho têm recebido cabazes alimentares, artigos de vestuário e outros bens de primeira necessidade.

Em comunicado, o município de Silves agradece todos os contributos, o envolvimento na campanha e reforça o apelo junto da população no sentido da intensificação da solidariedade ativa com o povo da Ucrânia, através de entrega de donativos no Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves, que funciona de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 21:00 e no sábado, das 08:00 às 13:00.