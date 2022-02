Campanha de verão de Lagos sai vencedora dos Prémios Comunicação Meios & Publicidade

Considerada a melhor campanha do ano 2021 na categoria “Viagens, Turismo e Lazer”, a campanha que teve como mote “#WhereAreYouJoao” venceu ainda quatro pratas nas categorias “Redes Sociais”, “Ação com Influenciadores”, “Vídeo” e “Mercados Externos”. A entrega dos Prémios Comunicação Meios & Publicidade decorreu recentemente, em Lisboa.

A campanha de verão de Lagos foi uma das grandes vencedoras da noite, arrecadando cinco prémios, um de ouro e quatro de prata.

O filme teve como protagonista o blogger de viagens João Cajuda e começa por explorar alguns dos locais internacionais mais marcantes que o viajante tem percorrido ao longo dos últimos anos, para, a partir daí, “apresentar Lagos como destino de eleição, assente na diversidade de paisagens, na gastronomia, na natureza, no património e na qualidade das praias”. A campanha foi direcionada ao mercado nacional e principais mercados europeus, gerando mais de 2,5 milhões de visualizações.

A campanha foi desenvolvida pela agência Central de Informação e pretendeu reforçar o destino como “um local para se disfrutar com tempo, qualidade e sem ajuntamentos”. Também nomes como o apresentador João Manzarra, o blogger e viajante João Amorim e a fadista Gisela João amplificaram a campanha através das suas páginas.

A edição deste ano dos Prémios, apresentada por Fernando Alvim, contou com mais de 229 trabalhos a concurso, dos quais 69 chegaram à shortlist. O júri distinguiu 23 projetos com ouro, 24 com prata e 11 com bronze.

Para Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, este reconhecimento vem “reforçar os variados atrativos e valências do concelho, não só ao nível da qualidade das suas praias, natureza, gastronomia, património histórico e cultura, mas também das suas gentes acolhedoras”. Refere, ainda, o “papel fundamental desta campanha no incremento da procura turística em Lagos, que apoiou o tecido económico local e destacou, ainda mais, o concelho como destino turístico de excelência junto dos públicos nacional e internacional”.

