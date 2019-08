Campanha vai às praias para “valorizar o simples ato de abrir uma torneira”

“O nosso grande desafio é fazer com que o simples ato de abrir uma torneira seja valorizado e se torne na primeira escolha na mente do consumidor, sempre que surja um momento de consumo de água, mas sempre com a consciência do valor da água e da importância de abandonar hábitos de desperdício”, realça Teresa Fernandes, a porta-voz da empresa Águas do Algarve, que se encontra neste momento a promover uma campanha pelas praias algarvias.

Hoje, dia 28 de agosto, a carrinha da Águas do Algarve vai passar o dia (das 11h00 às 19h00) na Praia dos Pescadores, em Armação de Pêra, concelho de Silves.

Já amanhã, 29 de agosto, será a vez da Praia dos Pescadores de Albufeira, seguindo-se a Praia de Quarteira ( 30 agosto), a Praia de Faro (31 agosto), a Praia da Fuseta (1 setembro), a Ilha de Tavira (3 setembro), a Praia de Monte Gordo (4 setembro), a Praia da Altura (5 setembro) e a Praia Fluvial de Alcoutim (6 setembro).

Estas ações de sensibilização estão inseridas na campanha “Um Pingo de Consciência”, que vai percorrer os 14 municípios com praias na região do Algarve, tendo sempre lugar entre as 11h00 e as 19h00.

A campanha tem como ponto de partida o sucesso e a adesão das últimas campanhas de sensibilização para o consumo da água da torneira. “Esta valorização é tão importante, numa altura em que as disponibilidades hídricas estão muito abaixo do que seria desejável. Por isso, nada melhor que o verão e as praias para consciencializar a população para o valor da água e consequentemente, fazer dela um uso consciente sem desperdícios”, sublinha a responsável da Águas do Algarve, frisando que “o nosso principal objetivo é intensificar a mudança de comportamento, junto dos principais utilizadores e da população, quer seja a residente quer a flutuante”.

Neste roadshow, que estará num dos principais acessos às praias, a Águas do Algarve oferece várias atividades para os visitantes que por lá passam: Karaoke, medição do grau de hidratação, Aquaquiz, jogos, música, distribuição de prémios e até torneiras onde as pessoas se possam abastecer de água do Algarve nestes dias de mais calor.

Existe também um “espaço selfie” e um espaço para poder depositar os seus plásticos em troca de um prémio.

Esta é uma iniciativa da Águas do Algarve que pretende sensibilizar as pessoas para o consumo de água e para a sua poupança. “É preciso alertar os habitantes da importância de cuidar da água e de como ela é indispensável à vida. Teremos de certeza momentos muito divertidos com a temática da água e estaremos simultaneamente a informar as pessoas sobre temas bastante atuais, como é o caso do plástico nos oceanos”, remata Teresa Fernandes.