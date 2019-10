Campeão nacional de Dressage homenageado em S. Brás

O Município de São Brás de Alportel, entregou a 15 de

outubro, no Espaço Memória dos Paços do Concelho, um voto de louvor a Manuel da

Costa Alves, Campeão Regional Dressage – nível C.

O cabeleireiro, Manuel Alves, tem imensa paixão pelos

cavalos, sendo há vários anos um “embaixador” do concelho são-brasense no mundo

equestre, foi o vencedor da Prova de Equitação de Trabalho – Zona Centro,

modalidade de debutantes, com o cavalo Famoso II, uma competição disputada

em maio, em Leiria e integrada no Campeonato Regional do Centro de Equitação de

Trabalho.

“É uma modalidade equestre baseada na equitação

tradicional de cada país, mantendo e conservando as suas diferentes tradições,

nomeadamente no uso do traje e arreios, e em que o cavaleiro utiliza apenas uma

mão na condução da sua montada. A competição é dividida em três provas

específicas, nomeadamente: trabalho, maneabilidade e velocidade. Provas que

permitem testar o trabalho do treinado através da perícia e capacidade técnica

do cavalo”, esclarece a autarquia.

Em junho, Manuel Costa Alves ganhou a prova de

Equitação Portuguesa B, integrada no Festival Internacional do Cavalo Lusitano,

efetuada em Cascais.

Um mês depois, em julho, e após um percurso de êxito

nas provas do Campeonato Regional do Algarve, Manuel, subiu ao 1.º lugar do

pódio por conquistar o título de Campeão Nacional de Dressage, em nível

C.