Campeonato de Portugal de Velocidade chega a Portimão no final do mês

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV vai chegar ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre os dias 29 e 31 de outubro, anunciou a organização.

A competição, anteriormente marcada para os dias 22 e 24 de outubro, iria acontecer ao mesmo tempo o European Le Mans Series, mas acabou por ser alterado, decorrendo juntamente com o Algarve Classic Festival.

“Os promotores do campeonato foram confrontados com a marcação de uma prova para a mesma data, em circuito internacional. Não viria mal nenhum ao mundo se esta remarcação não criasse problemas de logística a várias formações que, num mercado pequeno, servem pilotos em diversas competições”, refere a organização em comunicado.

Entretanto, “foi feita profunda reflexão sobre o assunto e na defesa dos seus concorrentes, decidiu alterar a data marcada para a terceira jornada da competição”.

“Quando assumimos a promoção do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, quisemos dar brilho e importância à competição e por isso apoiamo-nos em eventos de grande mediatização e importância. Cumprimos com a presença como corrida de apoio à Fórmula 1 e ao WTCR e assim seria com o European Le Mans Series. Com este contra-tempo, e a pensar na satisfação dos nossos pilotos e equipas, alterámos a data da terceira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV para o fim de semana do Algarve Classic Festival”, acrescenta o promotor Paulo Pinheiro.

