Campeonato do Algarve de Vela Ligeira já retomou atividade

O Campeonato do Algarve de Vela Ligeira já retomou a sua atividade normal, em Olhão, após um período de paragem devido à pandemia de covid-19, anunciou a Associação Regional de Vela do Sul.

Nos dias 8 e 9 de maio, o Grupo Naval de Olhão organizou a terceira prova do Campeonato do Algarve de Vela Ligeira, que contou com a participação de oito clubes da região e cerca de 100 atletas das classes Optimist, ILCA, Solo e Techno293.

“Pese embora as condições atmosféricas não terem sido as melhores, é de enaltecer o esforço e empenho que o Grupo Naval de Olhão colocou, para que os diversos velejadores, das diferentes classes, pudessem disfrutar do palco de regata e viver momentos únicos”, refere a associação em comunicado.

Para o presidente da Associação Regional de Vela do Sul, Ricardo José, “depois de os atletas algarvios terem estado privados da prática do desporto que mais gostam, a realização desta prova é muito importante para a vela regional. Sendo de enaltecer a presença de mais de uma centena de atletas aqui em Olhão, num sinal claro de que a Vela Algarvia está viva e recomenda-se, e que as prestações aqui obtidas, dão excelentes indicadores para as Provas de Apuramento, Campeonatos Nacionais, de Portugal e internacionais”.

A próxima prova do Campeonato do Algarve de Vela Ligeira vai-se disputar em Vila Real de Santo António, nos dias 5 e 6 de junho. Tavira, Vilamoura e Portimão também vão receber provas desta modalidade.

