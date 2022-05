Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas arranca hoje

A Seleção Nacional está no Grupo D do Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas, que acontece pela primeira vez em Portugal entre os dias 02 e 08 de maio, na Vilamoura Tennis & Padel Academy. O primeiro duelo será com Espanha.

Com Joaquim Nunes como capitão, Portugal será representado no torneio masculino por Fábio Reis, Carlos Leitão, João Couceiro e João Melo.

Juntamente com Portugal, no Grupo D, estão a Espanha — a adversária desta segunda-feira, a partir das 12:30 —, a Malásia e a Polónia. As quatro equipas que vencerem a fase de grupos apuram-se para as meias-finais (Grupo 1 vs. Grupo 4, Grupo 2 vs. Grupo 3). Os segundos, terceiros e quartos classificados de cada grupo defrontam-se, na mesma lógica, na discussão pelas posições 5-8, 9-12 e 13-16, respetivamente.

Constituído por quatro categorias — masculinos, femininos, quad e juniores —, o Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas reúne em Portugal um total de 44 equipas de 22 países. Ao todo serão cerca de 150 jogadores, entre os quais muitos dos maiores campeões da história do ténis em cadeira de rodas.