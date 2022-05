Campeonato do Mundo de Ténis em Cadeira de Rodas arranca amanhã

A Vilamoura Tennis & Padel Academy vai receber, entre os dias 02 e 08 de maio, o BNP Paribas World Team Cup — Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas, equivalente à Taça Davis e à Billie Jean King Cup.

Esta será a primeira vez que a fase final da prova mais importante do ténis em cadeira de rodas acontece em Portugal, com a organização a cargo da Federação Portuguesa de Ténis e da Premier Sports.

Constituído por quatro categorias — masculinos, femininos, ‘quad’ e juniores —, o Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas reunirá em Portugal um total de 44 equipas de 22 países.

Ao todo serão cerca de 150 jogadores, entre os quais muitos dos maiores campeões da história do ténis em cadeira de rodas, com destaque para líderes do ranking mundial, campeões do mundo, de torneios do Grand Slam e dos Jogos Paralímpicos.

Na condição de equipa organizadora, a Seleção Nacional recebeu um ‘wild card’ para disputar a fase final do Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas.

Com Joaquim Nunes como capitão, Portugal estará representado no torneio masculino por Carlos Leitão, Fábio Reis, João Couceiro e João Melo.