Campeonato Nacional de Swimrun volta a passar pelo Algarve

O Campeonato Nacional de Swimrun Portugal está de regresso e voltou a escolher o concelho de Lagoa para realizar uma das etapas do campeonato, nomeadamente a 1.º etapa da prova.

Depois do sucesso alcançado na etapa realizada no ano passado, em que o percurso de Lagoa foi eleito por todos os swimrunners como um dos melhores percursos do campeonato, a organização do Campeonato nacional de Swimrun escolheu o concelho de Lagoa para o arranque da prova, com a realização da 1.ª etapa no dia 08 de maio, com início marcado na Ermida da Senhora da Rocha e fim em Ferragudo.

Esta é a segunda vez que uma etapa do Campeonato Nacional de Swimrun se realiza na região do Algarve e a segunda vez que vem para Lagoa, onde os atletas poderão percorrer trilhos considerados os melhores da europa, observar inúmeras falésias e arribas, formações rochosas esculpidas das mais variadas formas e ainda explorar uma mão cheia de praias e grutas paradisíacas, algumas cujo acesso só é possível por mar, como o caso da Gruta de Benagil.

O Lagoa SWIMRUN terá uma distância com cerca de 27km com partida na Ermida da Senhora da Rocha e uma distância sprint com cerca de 12km com partida no Carvoeiro. A chegada de ambas as distâncias será em Ferragudo.

A participação na distância Standard está aberta à participação em equipa (duplas), formato elegível para classificação do Circuito Nacional Swimrun e participação individual. No que respeita à distância sprint, a participação será exclusivamente individual.

A organização do evento é da responsabilidade da entidade Swimrun Portugal e conta com o apoio institucional do município de Lagoa.

O regulamento e as inscrições para o Circuito Nacional Swimrun Portugal estão disponíveis em www.swimrunportugal.com.