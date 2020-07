Campeonato Nacional de Windsurf chega a Sagres no final do mês

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A praia do Martinhal, em Sagres, vai receber o Campeonato Nacional de Slalom 2020 a partir de 30 de julho, uma prova que vai ser disputada pelos 30 melhores atletas masculinos de windsurf, anunciou a organização.

Sagres será a capital do windsurf até dia 2 de agosto, data onde ficará decidido quem será o campeão nacional deste ano, da prova promovida pela Associação Portuguesa de Windsurf, com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

São esperados competidores vindos de todo o país para navegar na conhecida Nortada de Sagres na baia da praia do Martinhal.

No ano passado, Martin Monteiro foi o grande campeão que, este ano, confessar esperar uma concorrência forte, revelou em comunicado.