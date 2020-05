Campos de golfe algarvios de regresso à atividade

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os mais de 40 campos de golfe do Algarve já reabriram portas desde o início do mês de maio com rigorosos protocolos sanitários, na tentativa de começar a atrair os habituais praticantes, anunciou a Região de Turismo do Algarve.

Devido à pandemia de COVID-19, os campos de golfe estiveram fechados durante a sua época alta, de março a abril, mas esperam agora provar que é seguro praticar esta modalidade desportiva naquele que é considerado o melhor destino de golfe da Europa em 2020 pela revista britânica Today’s Golfer.

Em cada campo, serão cumpridas as linhas orientadoras definidas no plano da Federação Portuguesa de Golfe para a reabertura do negócio, com condições de segurança para os praticantes e funcionários das instalações.

“Este é um sinal do esforço da indústria do golfe da região, e da sua resiliência, em acompanhar a exigente dinâmica que a situação de pandemia criou desde que foi decretada. Seguindo as recomendações da Federação, do Conselho Nacional da Indústria do Golfe e da Direção-Geral de Saúde, passamos a mensagem de que é possível voltar a jogar com confiança nos nossos campos, que em 2019 contabilizaram mais de um milhão de voltas”, referiu o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, em comunicado.