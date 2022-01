Candidatos do PS visitam centros de saúde do sotavento

Os candidatos do Partido Socialista às eleições legislativas do dia 30 de janeiro visitaram na quarta-feira os centros de saúde de Vila Real de Santo António, Tavira e Olhão, anunciou o partido.

Em comunicado, o PS salienta que o número de unidades de saúde familiar constituídas na região algarvia duplicou nos últimos seis anos, com mais 12 desde 2015, totalizando 23.

O partido refere ainda que o número de utentes sem médico de família diminuiu 21%, passando de 107.089 em 2015 para 84.276, apesar do número de inscritos nos centros de saúde algarvios ter aumentado.

Para a cabeça de lista, Jamila Madeira, “temos hoje no Algarve mais profissionais de saúde, mais médicos, mais enfermeiros, mais Unidades de Saúde Familiar, mais algarvios com médico de família”.

O Partido Socialista pretende ainda “aproveitar os fundos comunitários do PRR para investir cerca de 39 milhões de euros no robustecimento e modernização da rede de cuidados de saúde primários do Algarve, bem como assegurar a efetiva construção do novo Hospital Central e Universitário do Algarve”.