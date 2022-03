Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura já foi apresentada

“Uma candidatura desenvolvida para as pessoas e com as pessoas” foi o mote para a apresentação da Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, que decorreu no Teatro das Figuras no dia 28 de fevereiro. Dezenas de convidados subiram a palco para, na primeira pessoa contarem como tem sido participar neste processo.

Coube ao vice-presidente do município de Faro, Paulo Santos, dar início ao evento. “Faro2027 é um processo, é um caminho sem retorno“, foi a frase de abertura da sua apresentação onde explicou todo o trabalho desenvolvido, o envolvimento regional como uma oportunidade de desenvolvimento mas acima de tudo como este processo desafiou equipas e métodos de trabalho: “Ninguém estava preparado para um projeto desta dimensão. Fomos todos obrigados a rever métodos e fórmulas de trabalho, fomos obrigados a perder o medo de arriscar e fomos obrigados a sair da nossa zona de conforto.” Na sua apresentação foram enumeradas as diferentes fases do processo, os projetos realizados, as redes europeias criadas mas acima de tudo foi valorizado o processo independentemente do fato de vir a ser Faro/Algarve a ganhar o título: “Estamos empenhados nesta competição mas o nosso foco foi e continuará a ser no processo”, concluiu Paulo Santos.

O evento prosseguiu em formato de talkshow e muitos foram os convidados a subir ao palco para dar corpo e voz ao processo.

O primeiro painel de convidados reuniu representantes de entidades regionais que relembraram a importância do processo para o desenvolvimento cultural, económico e social da região a curto, médio e longo prazo. Neste painel de convidados foram ouvidos: António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região do Algarve (CCDR Algarve) e Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve.







No painel seguinte, Vânia Martins (Facilitadora Faro2027) e Daniela Cabral (Dinamizadora Faro2027) contaram como foi desenvolver um processo de auscultação que envolveu mais de três mil pessoas. Adriana Nogueira (Diretora Regional de Cultura do Algarve) coube responder a questões sobre a importância da criação de estratégias culturais para as cidades e para as regiões e a Gil Silva (Diretor-Delegado do Teatro das Figuras) satisfazer algumas curiosidades relativamente a projetos do Plano Estratégico para a Cultura de Faro como o Km Cultural ou a Fábrica da Cerveja. A este grupo de convidados juntou-se Ana Bela Conceição (Coordenadora Regional do Algarve e Alentejo litoral do Plano Nacional das Artes) que veio contar como tem sido a sua experiência em colaborar com a candidatura em diferentes projetos como MI.MOMO.FARO ou Cultura para Todxs.

Muitas horas de conversas com especialistas regionais, nacionais e internacionais foram essenciais para a orientação temática da candidatura Faro2027. Para falar desta experiência e do importante papel da dimensão Europeia no processo de candidatura, Fulvia Almeida entrevistou Tiago Prata (gestor Cultural e membro da equipa Faro2027) e Alexandra Gonçalves (diretora da Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo). A vertente internacional do projeto foi ainda apresentada por convidados internacionais através de vídeo, como Jone Belausteguigoitia, arquiteta pela Universidade de Navarra ou Léon Van Geest, diretor do Festival de Rooftops de Roterdão: “Rotterdamse Dakendagen”.

A capacidade de sonhar e de criar novas comunidades em torno da candidatura esteve a cabo do último painel de convidados: Sofia Martins (Equipa Faro2027), Liliana Pereira (Associação Doina) e Luís Vicente (diretor Artístico da Companhia de Teatro do Algarve). Através da experiência vivida no processo, relataram como foi importante a participação do setor cultural e criativo no dossier de candidatura mas também de todas as outras comunidades existentes no Algarve, incluindo comunidades migrantes. Foi igualmente ressalvada a importância da candidatura para as novas gerações e relembrado o projeto Geração Cápsula com a performance de Petr Gdsoon e dos Alunos do 1.º Ano do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea da escola Tomás Cabreira.

A apresentação do Dossier de Candidatura (bidbook) ficou a cargo de Bruno Inácio, chefe da Divisão da Cultura do município de Faro e Coordenador da equipa Faro2027. Bruno Inácio explicou como a relação da região com a água é a temática principal da candidatura, em torno derivam todas as outras problemáticas e temáticas abordadas e não menos importantes, tais como a multiculturalidade, das alterações climáticas e da massificação turística.

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro no seu discurso de encerramento resumiu que todo o percurso efetuado e relatado pelos convidados são prove de que “a Cultura está viva, em Faro, e no Algarve”, reforçando que “podemos já dizer que estamos hoje muito orgulhosos deste caminho. De todo este processo e de onde já conseguimos chegar. Porque independentemente do resultado, Faro e o Algarve já são vencedores. E esta onda não poderá voltar para trás.”

A apresentação oficial da candidatura Faro2027 ao júri acontece no próximo dia 09 de março em Lisboa, num evento à porta fechada, sendo que as cidades apuradas para a segunda fase do processo são conhecidas já no próximo dia 11 de março.