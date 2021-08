Candidatura de Loulé aprovada no quadro das Cidades Circulares

“CApt2 – Circularidade da água, por todos e para todos” é o nome da candidatura aprovada no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2), da Direção Geral do Território na área temática do Ciclo Urbano da Água, candidatura essa que engloba o concelho de Loulé, anunciou aquela autarquia.

A rede de municípios CApt2 é liderada pelo Laboratório da Paisagem de Guimarães, um centro de investigação e educação na área da sustentabilidade participado pela Câmara Municipal de Guimarães, e integra os municípios de Águeda, Lagoa (Açores), Loulé, Mértola, Oeiras, Oliveira de Frades e Ponte de Sor.

O projeto apresentado aponta ao desenvolvimento de um modelo de governança local que integra os diferentes agentes responsáveis pela gestão da água e inclui o cidadão como indutor de transformação para um modelo circular e participativo. Pretende, igualmente, contribuir para as políticas de gestão da água e a orientação dos municípios na transição para uma economia circular, mas também para a criação de sinergias entre os parceiros e a promoção da formação e capacitação ambiental de todos os atores do Ciclo Urbano da Água, incluindo o cidadão.

De acordo com as entidades que constituem a rede, esta pretende “representar territórios com características sociais, económicas e ambientais distintas”, traduzindo- se este aspeto “não só num importante desafio para o desenvolvimento de uma visão conjunta sobre os fatores emergentes da circularidade no Ciclo Urbano da Água, mas também na adequação e adaptação de respostas dos diferentes municípios perante os problemas locais”.

O projeto será dividido em duas fases distintas, apresentando um prazo total de execução de 20 meses (4 meses para Fase 1 e 16 meses para a Fase 2). O orçamento global elegível ronda os 264 mil euros no total dos dois momentos previstos.

PUB