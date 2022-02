Candidaturas agrícolas do PDR2020 para a região totalizam 120 milhões

As 1.236 candidaturas aprovadas em 2021 para o Algarve no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural (PDR2020) totalizam um investimento de 120 milhões de euros em diferentes áreas agrícolas.

Em comunicado, a Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve indicou que dos 120 milhões de euros de investimento elegível, 83 milhões correspondem a apoio público para vários setores que vão dar “competitividade e organização de produção à melhoria da eficiência dos regadios”, após as candidaturas aprovadas.

De acordo com a DRAP/Algarve, as medidas relativas à competitividade e organização da produção são as que concentram maior número de candidaturas e as maiores percentagens de investimento e de ajuda pública.

Entre aquelas medidas, são as ações de melhoria da eficiência dos regadios e os investimentos nas explorações agrícolas que representam o maior número de candidaturas e de montantes aprovados, observou aquela direção regional.

Já na área do ambiente, eficiência no uso de recursos e clima, que concentra as medidas de apoio à floresta, foram aprovadas candidaturas com incentivos na ordem dos 15 milhões de euros, lê-se na nota.

A DRAP/Algarve adianta que “até ao presente”, foram submetidas também cerca de 300 candidaturas à medida “10-Leader”, por três grupos de ação local do Algarve, nomeadamente as associações Vicentina, In Loco e Terras do Baixo Guadiana.

O PDR2020 é um instrumento financeiro que, através do Fundo Europeu Agrícola do Desenvolvimento Rural (FEADER), apoia o setor agroflorestal e o desenvolvimento rural no Continente.