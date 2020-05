Canhões do rio Arade em exposição no Museu de Portimão

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os três canhões bocas-de-fogo do século XVII, classificados como “Tesouro Nacional” pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), encontram-se neste momento em exposição no Museu de Portimão, anunciou a autarquia.

As peças históricas são provenientes de uma recolha arqueológica subaquática feira entre 1993 e 2006 na foz do rio Arade, junto à Ponta do Altar, e podem agora ser vistas no museu da cidade, integradas na exposição “Portimão – Território e Identidade”.

Outros sete exemplares estão em tratamento e depósito no Centro Nacional de Arqueologia Subaquática da DGPC, em Lisboa, que estão associados a um naufrágio de um navio, eventualmente ao serviço de Espanha, que deverá ter acontecido entre 1580 e 1640.

Com esta atribuição de Tesouro Nacional, o Algarve passa agora a ter três distinções: os canhões do rio Arade, o mosaico romano do Deus Oceano, no Museu de Faro e as atas dos séculos XIV e XVI do Arquivo de Loulé.