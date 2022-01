Cannabis pode impedir que se contraia covid-19, diz estudo

De acordo com um estudo da Universidade Estadual de Oregon, há dois ácidos canabinóides quese ligam à proteína spike do SARS-CoV-2 impedindo o vírus de entrar nas células

Duas componentes presentes na cannabis conseguiram impedir o vírus que causa a covid-19 de penetrar em células humanas saudáveis em testes feitos em laboratório. A experiência foi feita por uma equipa de investigadores da Oregon State University, nos EUA, que partilharam a informação num estudo publicado esta semana na revista académica Journal of Nature Products.

Os investigadores de Oregon descobriram que duas componentes do cânhamo (ou cannabis sativa), que é uma variedade da cannabis com baixo teor de tetrahidrocanabinol (THC), a principal substância psicoactiva da planta, conseguem ligar-se à proteina spike do SARS-CoV-2 impedindo a sua penetração nas células.

Esta descoberta pode ser um grande passo na obtenção de antiviral eficaz contra o coronavírus uma vez que essa proteína é a principal porta de entrada do vírus nas células e, também, uma das maiores ameaças em variantes mais recentes, como a Ômicron.

Os componentes em questão são ácidos conhecidos por CBGA e CBDA,

“Estes ácidos canabinóides são abundantes no cânhamo e em muitos extractos de cânhamo”, entre eles o o óleo CBD Ful Spectrum, explicou o investigador que liderou o estudo Richard van Breemen, na apresentação do seu trabalho. Van Breemen salienta que os componentes “podem ser ingeridos oralmente” e “têm um bom perfil de segurança” nos seres humanos. São precursores para substâncias como o CBD (canabidiol) que já é utilizado em vários suplementos alimentares, loções corporais e cosméticos.

Eficaz contra variantes

As componentes do cânhamo também se revelaram eficazes contra algumas variantes do novo coronavírus. “A nossa investigação mostrou que os componentes do cânhamo eram igualmente eficazes contra as variantes do SARS-CoV-2, incluindo a variante B.1.1.7, que foi detectada pela primeira vez no Reino Unido, e a variante B.1.351, detectada pela primeira vez na África do Sul”, avançou Van Breemen. As duas variantes a que se refere são mais bem conhecidas como a Alfa e a Beta, respectivamente.

Van Breemen reconhece que podem surgir variantes resistentes aos ácidos do cânhamo, mas acredita que a combinação das vacinas com tratamentos com CBDA e CBGA irá dificultar a infecção.

A equipa de investigadores avança que podem existir outras substâncias capazes de bloquear a proteína da espícula do SARS-CoV-2. Experiências iniciais com alcaçuz indicam a possibilidade de outro composto que também impede o vírus de infectar células humanas, no entanto a equipa de Van Breemen precisa de mais financiamento para concluir os testes em laboratório.

O próximo passo da equipa é conseguir financiamento para novos estudos e desenvolvimento do medicamento.