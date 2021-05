Canoagem: Castores do Arade conquistam títulos regionais

O Kayak Clube Castores do Arade (KCCA) conquistou nove títulos no Campeonato Regional que decorreu no passado fim-de-semana, na Mexilhoeira da Carregação, anunciou a equipa.

O clube renovou o título coletivo do ano passado, com 2386 pontos, enquanto em segundo e terceiro lugar ficaram colocadas as equipas de CN Litoral Alentejano e GD de Alcoutim.

O KCCA conquistou 23 pódios, com a participação de 48 atletas, onde se destacaram Dinis Carrasco, Ianis Bebiano, Rúben Luís, Rodrigo Gonçalves, Artur Pereira, Rui Marques, Nuno Silva e Olefirenko Olersevich.

Este campeonato foi organizado pelo KCCA, em colaboração com a Câmara Municipal de Lagoa e a Federação Portuguesa de Canoagem, que contou com a participação de sete clubes e cerca de 150 atletas.

No próximo fim-de-semana, o clube viaja até Mirandela para participar no Campeonato Nacional de Fundo.

Já na I Taça do Mundo na Hungria, o atleta do KKCCA, Kevin Santos, falhou o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ficando colocado em 5.º lugar.

No próximo fim-de-semana, Kevin tem mais uma oportunidade, com a sua participação na 2ª Taça o Mundo e apuramento para o Mundial, em Barnaul, na Rússia.

Os já apurados Emanuel Silva e David Varela participaram na primeira competição oficial desde o Mundial de 2019, tendo ficado posicionados em 4.º lugar, apenas a 0,04 décimas do adversário da Bielorrússia.

