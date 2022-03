Canoagem passa a ser uma modalidade do concelho de Lagos

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na sua última reunião de executivo, um protocolo de cooperação com a Federação Portuguesa de Canoagem e o Clube de Vela de Lagos, com o objetivo de promover o desenvolvimento da canoagem na área geográfica do município pelo período de três anos.

A implementação e ensino da modalidade de canoagem no município de Lagos está prevista iniciar-se ao longo do ano de 2022, desenvolvendo-se, primeiramente, no espaço marítimo e mais tarde na Barragem da Bravura.

Através do “Protocolo Mais Clube”, a Federação Portuguesa de Canoagem irá ceder o material desportivo, constituído por três kits, que integram um kayak, colete e pagaia de polietileno. O Clube de Vela de Lagos compromete-se a zelar pela conservação e manutenção do material desportivo cedido, assim como dinamizar e ensinar a atividade aos interessados.

O município de Lagos, compromete-se a comparticipar a caução referente aos três kitsdisponibilizados.