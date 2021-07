Canoísta de Alcoutim é campeã nacional em K1 na prova de 500 metros

A atleta do Grupo Desportivo de Alcoutim, Joana Ramos, conquistou no fim de semana o título de campeã nacional em K1 juniores femininos de 500 metros, no Campeonato Nacional de Regatas em Linha, em Montemor-o-Velho, anunciou a autarquia.

A equipa, composta por Luana Lopes, Joana Ramos, Ângelo Palma, Beatriz Ribeiros, João Albuquerque, Pedro Fernandes, Célio Alves, José Justino, Jéssica Alves, Carlos Pereira e Carmen Garrido, conquistou sete finais A e três finais B. Joana Ramos conquistou ainda a medalha de bronze na prova de 200 metros e já tinha anteriormente sido apurada para os mundiais, que vão decorrer entre os dias 2 e 5 de setembro, em Montemor-o-Velho.

“O Grupo Desportivo de Alcoutim e o treinador Bruno Carmo realizam um trabalho de mérito com os seus atletas, os resultados obtidos refletem a qualidade do trabalho que, diariamente, é realizado na formação dos jovens, além da vertente desportiva, que dá importância à formação humana a nível pessoal, social e cultural, fortalecendo o desenvolvimento dos jovens enquanto pessoas, para se inserirem na sociedade com princípios cívicos e de cidadania, sabendo coexistir em grupo/comunidade, enaltecendo valores como o respeito, a tolerância, a cooperação e a entreajuda, entre outros”, refere a autarquia em comunicado.

