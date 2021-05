Cantora Viviane recebe prémio no Dia do Autor Português

A cantora algarvia Viviane vai receber na terça-feira o prémio “Portugal a Descobrir Portugal”, que assinala a comemoração do Dia do Autor Português e o 96.º aniversário da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), segundo a agência Pluma Management.

O evento, que não contará com a participação de público devido à pandemia de covid-19, foi transmitido em direto na página de Facebook da SPA.

No ano passado, Viviane recebeu o primeiro prémio “Portugal a Descobrir Portugal” com a música “Oh! Meu pequeno país”.

A carreira de Viviane ficou marcada pela sua participação no grupo “Entre Aspas”, além dos projetos Camaleão Azul, Linha da Frente e Rua da Saudade.

Em 2005 iniciou carreira a solo, sendo considerada como a pioneira do estilo musical “Fado Mediterrânico”, uma fusão do fado, guitarra portuguesa, a chanson française, acordeão, contrabaixo, percussões e teclados.

Dois anos depois, editou o disco “Viviane canta Piaf”, em homenagem à cantora francesa Edith Piaf.

Viviane participou recentemente no Festival da Canção com o tema “Com um abraço” e prepara atualmente o seu próximo álbum de originais, que será lançado no final deste ano.

PUB