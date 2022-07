Capital algarvia recebe o maior encontro dedicado à escultura romana

O X Encontro de Escultura Romana da Hispânia, com a presença dos “maiores especialistas” nacionais e internacionais nesta área, tem lugar de 27 a 29 de outubro em Faro e em Mértola (Beja), foi anunciado esta sexta-feira.

Segundo um comunicado, o maior encontro dedicado à escultura romana da Península Ibérica coincide com a recente elevação a tesouros nacionais de alguns bustos romanos encontrados nas Ruínas de Milreu, em Estoi (Faro) e com o achado de um importante conjunto escultórico em Mértola.

O evento vai-se realizar pela segunda vez em Portugal e é organizado pelo Centro de Estudos e Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade do Algarve e do Campo Arqueológico de Mértola, Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes da Universidade de Lisboa, Museu Municipal de Faro, a Direção Regional de Cultura do Algarve e o Museo Nacional de Arte Romano de Espanha (Mérida).