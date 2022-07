Capital do Mundo “Motard”

Por estes dias (15 a 17 de Julho) Faro transforma-se na «grande cidade capital mundial das motos», com a realização da 40.ª edição da «Concentração que, após dois anos de ausência por via da «epidemia de covidus» regressa ao seu «habitat».

Louvável iniciativa do benemérito Moto Clube de Faro, com um historial do maior brilhantismo em prol da cidade e do País, trará até nós duas dezenas de amantes das motas, que não prescindem deste convívio único.

Da sua realização se têm obtido, para além da forte componente no índice de ocupação hoteleira, restauração e comércio, diversas e benemerentes instituições, com uma maior prestabilidade de humanitários serviços à população.

No Vale das Almas (freguesia do Montenegro), nas imediações do Aeroporto Almirante Gago Coutinho/Faro, a «Cidade das Motas» vai erguer-se qual monumento ao sempre prestante Moto Clube de Faro, que aqui saudamos com apreço, admiração e coragem na pessoa do seu «presidente e condutor n.º 1», o farense de alma e coração, que é o José Amaro.

Já paira em nós o incontido ensejo de, ao final da manhã de Domingo, dia 17, ali estarmos na Avenida 5 de Outubro, a merecida e afectuosamente saudar todos os participantes nesse imperdível acto maior, que é o festivo desfile.

João Leal



Nota: O autor não escreveu o artigo ao abrigo do novo acordo ortográfico