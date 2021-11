Capitão Fausto fazem documentário musical nas Ilhas de Faro

Dois meses após a digressão “Banda à Solta”, nas ilhas de Faro, a banda Capitão Fausto apresenta agora um documentário que recorda os momentos mais marcantes da tour, que passou pelos locais mais emblemáticos da região, comunicou a autarquia.

Os cinco concertos exclusivos, que agora estão em vídeo, decorreram entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, no Porto de Abrigo da Culatra, no Cais de Embarque dos Hangares, no Farol de Santa Maria, na Deserta e no Parque de Campismo da Praia de Faro.

O projeto foi financiado pelo Programa Garantir Cultura e apoiado pela Câmara Municipal de Faro e pelo Teatro das Figuras, cujo esforço permitiu não apenas aos Capitão Fausto realizar a digressão, como trazer cultura à população e gerar trabalho para os vários profissionais envolvidos.

Recordem-se as palavras dos Capitão Fausto, que foram o ponto de partida para esta aventura agora imortalizada neste mini documentário:

“A proposta é simples: Tocar nas ilhas de Faro. São cinco concertos em cinco dias, em lugares muito especiais. Com esta simplicidade vem o desafio de tornar cada concerto único e irrepetível. A carrinha, companheira de tantas viagens, é substituída pelo barco mas os instrumentos não são à prova de água. Juntamo-nos a uma plateia pequena para momentos intimistas ao final destas tardes, com a esperança de fazer da nossa música parte integrante da vida destas tão belas ilhas. A proposta é simples, é exigente mas é sobretudo apaixonante e necessária para virarmos as costas aos recentes tempos escuros e encararmos a luz dos dias que aí vêm. De 29 de Agosto a 2 de Setembro há uma Banda à Solta nas Ilhas de Faro. Cautela. Muita cautela.”





